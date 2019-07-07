والد طفلة مُصابة بالسرطان لوزير الصحة: هل تقبلين هذا لابنتك؟

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رام الله - دنيا الوطنوجه والد طفلة مريضة بالسرطان مناشدة إلى رئيس الوزراء شتية، ووزيرة الصحة د.مي كيلة، جاء نصها كما وصلت "دنيا الوطن" كالتالي:قبل اكثر من شهر قدمنا التقارير اللازمة لتجديد التغطية المالية لاستكمال علاج ابنتي ريما فتحي صباح في مستشفى هداسا عين كارم، وحتى اليوم لم توافق دائرة العلاج في الخارج في رام الله على التغطية، رغم كل التدخلات من قبل اصداقاء ومسؤولين، علما أن قرار وزارة الصحة وقف التحويلات على المستشفيات الإسرائيلية لا يشمل المرضى القدامى، ومن بينهم ابنتي ريما.نفد الدواء منذ عدة ايام ولم تجري لها اي تحاليل او فحوص اخر زيارة لها لمستشفى هداسا في ٢٩/٥/٢٠١٩، وهذا يشكل خطرا شديدا على حياتها.هل يقبل رئيس الوزراء او اي من الوزراء والمسؤولين او مدير عام العلاج في الخارج في رام الله هذا لابنه او ابنته لو كان مصابا بالمرض اللعين القاتل لا سمح الله؟ هل يقبل اي انسان ان يرى ابنه ابنته تتعذب وتتألم امام عينيه في انتظار الموت؟ هل على المرضى ان يموتوا كي توفر وزارة الصحة بعض الشواقل؟