شؤون فلسطينية

مجدلاني: القيادة تعمل جاهدة لكسب الأغلبية المطلقة لإعادة تفويض (أونروا) بالأمم المتحدة

مجدلاني: القيادة تعمل جاهدة لكسب الأغلبية المطلقة لإعادة تفويض (أونروا) بالأمم المتحدة
الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتمتاعية، أحمد مجدلاني: أن القيادة الفلسطينية تعمل جاهدة لكسب الأغلبية المطلقة لإعادة تفويض (أونروا) بالأمم المتحدة.

وبحث مجدلاني وممثلو اللجان الشعبية للمخيمات في الضفة الغربية، سبل تعزيز صمود اللاجئين في المخيمات، وكذلك سبل التعاون المشترك وفتح المجال امام الاستفادة من بعض برامج الوزارة،  لمجابهة الأزمة التي تمر بها القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين على وجه الخصوص، نتيجة وقف الإدارة الامريكية دفع مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مما خلق أزمة مالية باتت واضحة في تقليص الوكالة مخصصات الأسر الفقيرة والمهمشة في المخيمات.

جاء ذلك اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث حضر اللقاء الوكيل المساعد للشؤون المديريات أنور حمام، ومدير عام الجمعيات الخيرية عزت ملوح  .

ودعا مجدلاني إلى التعاون مع الوكالة لمجابهة الأزمة المالية، والتصدي للمعركة الشرسة التي تشنها إدارة ترامب ودولة الاحتلال، والتي تهدف الى تحويل قضية اللاجئين إلى قضية فرعية وتفريغها من محتواها واهميتها السياسية، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تعمل جاهدة لكسب الأغلبية المطلقة لإعادة تفويض وكالة الغوث في الأمم المتحدة.

وتابع: أن أي مكانية تتوفر لدى برامج الوزارة المختلفة سنفتح المجال أمام أهلنا في المخيمات للاستفادة منها، كما سنتواصل مع (أونروا) حول البيانات في ذلك، و"أننا نقدر جيدا الأوضاع الصعبة التي تمر بها المخيمات الفلسطينية، نتيجة العجز في ميزانية الوكالة".

وأكد "أننا في خندق واحد بالدفاع عن قضية اللاجئين التي تحاول إدارة ترامب ودولة الاحتلال شطب حق العودة، وتمارس ضغوط كبيرة على العديد من الدول لوقف مساهمتها المالية تجاه الوكالة".

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة التنمية الاجتماعية والمكتب التنفيذي للجان الشعبية من أجل بحث القضايا، من أجل التخفيف عن المعاناة ولتعزيز صمود المخيمات.

من جانبهم رحب وفد ممثلي اللجان الشعبية باللقاء والافكار التي طرحت من أجل التعاون والتنسيق مع الوزارة ، مؤكدين أهمية وضرورة ذلك خصوصا في ظل الاوضاع الصعبة في المخيمات.

كما ثمنوا الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية ورغم الاوضاع الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية وأن ذلك يتطلب التكاتف والشراكة المجتمعية.




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