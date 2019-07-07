فيديو شاهد على المأساة.. الشاب أحمد يُناشد الرئيس ووزارة الصحة: علاجي خارج غزة





تم تحويل تمراز إلى مستشفى المقاصد بالقدس، وأجرى هناك عملية جراحية، لكنه لا يزال عاجزاً عن الحركة.





توجه إلى العديد من المسئولين دون فائدة أو استجابة، خاصة أنه لاعلاج له في غزة، وتواصل مع أطباء في تركيا وأكدوا أن له علاجاً لديهم، لذا يُناشد تمراز وزارة الصحة والرئيس، ومسئولي الفصائل بالتدخل لإنقاذ حياته التي أصبحت مجرد أيام تمضي.





تفاصيل أكثر سردها تمراز، عبر الفيديو الذي أرسله إلى "دنيا الوطن":





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رام الله - دنيا الوطنتعرض المواطن أحمد عبدالله تمراز (31 عاماً)، من بلدة دير البلح، إلى حادثة قبل 10 أشهر، أدت إلى اختلال في الجهاز العصبي أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة.