مقتل مستوطِنة متأثرة بجراح أصيبت بها خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة إلى خمسة أشخاص، وذلك بعد الإعلان عن مصرع المستوطنة (ريفكا جميل)، (89 عاماً) اليوم الاثنين، في مستشفى برزيلاي في عسقلان.



وأشارت الصحيفة، إلى أن المستوطنة، لقيت مصرعها متأثرة بجراح أصيبت بها خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة في شهر أيار/ مايو الماضي، حيث تم إدخالها إلى المستشفى بعد إصابتها بكدمات، أثناء هروبها إلى الملاجئ، عند إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت عشرات الغارات على أهداف في قطاع غزة، شملت مبانٍ مدينة وأراضٍ خالية، خلال جولة التصعيد الأخيرة في شهر أيار/ مايو، والتي أدت إلى استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين.



في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ التي أطلقتها على مستوطنات غلاف غزة، والتي أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين.