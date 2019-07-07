شرطة سلفيت تقبض على هارب نصب واحتال بمبلغ ثلاثة ملايين شيكل

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن الشرطة القضائية بمحافظة سلفيت، قبضت ظهر اليوم الأحد، على شخص هارب منذ أربع سنوات، وصادر بحقه 16 مذكرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقيمة ثلاثة ملايين شيكل".



وأكد ارزيقات في تصريحات له، بأنه تم توقيفه لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.