التنمية الاجتماعية تُوقع مذكرتي تفاهم لمشاريع بالضفة وغزة

وقع وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، ومفوض هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، دولة فلسطين، ومفوض هيومن أبيل إنترناشونال مكتب أستراليا/ فلسطين إبراهيم الراشد، اليوم الأحد، مذكرتي تفاهم حول تطوير وتعزيز التعاون المشترك لخدمة الفئات المهمشة والضعيفة، وتنفيذ مشروع العيش الكريم في قطاع غزة الممول من هيئة الأعمال الخيرية الإماراتيه.







أما الاتفاقية الثانية، والتي تهدف لتنفيذ حملة إحياء سنة الأضاحي والعقائق والنذور للعام 2019 لصالح دولة فلسطين، والممولة من قبل هيومن أبيل إنترناشونال، حضر التوقيع وكيل الوزارة، داوود الديك، والوكيل المساعد أنور حمام، ومدير عام الجمعيات الخيرية عزت الملوح.

وقال مجدلاني: إن وزارة التنمية الاجتماعية، ومن منطلق مسؤولياتها الاجتماعية واستراتيجيتها التنموية، تفتح باب شراكاتها الاستراتيجية، مع كافة الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية المحلية والعربية والدولية، لضمان تقديم خدمات تنموية وإغاثية متكاملة للمستفيدين.

رام الله - دنيا الوطنوأكد مجدلاني، أهمية تكاتف الجهود المختلفة؛ لتعزيز وخلق متطلبات الصمود الاجتماعي والصمود السياسي في ظل الأزمة التي تواجهها القضية الفلسطينية والتي تتطلب انفتاح أكثر وتجميع لكل الإمكانيات وترشيدها في الطرق الصحيحة التي تخدم الاسترتيجية التنموية العبر قطاعية.وشدد مجدلاني على حرص الوزارة الحفاظ على كرامة المواطن، والاستفادة من خدمات البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية لضمان عدم الاذدواجية، وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع.كما استعرض الطرفان إمكانية إنشاء صندوق لتمكين الأيتام وأسرهم ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة، وإخراجهم من دائرة الفقر، وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة.من جانبه، أثنى راشد، على تعزيز التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وانفتاحها على الشراكات المجتمعية، مؤكداً على أن الهيئات تعمل من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وبياناتها في توزيع كافة المساعدات.وقال: "إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تفتح المزيد من مجالات التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكة بين الجانبين للنهوض بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر الفقيرة والفئات الضعيفة والمهمشة من أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الأيتام وأسرهم، مشيراً إلى أن المذكرة تحقق توجهات الهيئة وخططها في مجال التمكين الاجتماعي وعبر الراشد عن اعتزازه بهذه الشراكة وهذا التعاون والانفتاح من قبل الوزارة في برامجها وخططها والانتقال من الإغاثة إلى التنمية.يذكر، أن مذكرة التفاهم بين الوزارة والهيئة تهدف لتحديد دور ومسؤوليات الطرفين فيما يتعلق بآليات التعاون المشترك من أجل تقديم المساعدات والمشاريع الخاصة بإعانة وتنمية الفقراء والفئات المهمشة من مسنين ونساء وأطفال، والعمل على تبادل المعلومات وتنسيق الخطط ذات العلاقة بالبرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، وأن تتولى وزارة التنمية مسؤولية استلام تلك المساعدات وتوزيعها على المنتفعين.