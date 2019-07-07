شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تُوقع مذكرتي تفاهم لمشاريع بالضفة وغزة

التنمية الاجتماعية تُوقع مذكرتي تفاهم لمشاريع بالضفة وغزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، ومفوض هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، دولة فلسطين، ومفوض هيومن أبيل إنترناشونال مكتب أستراليا/ فلسطين إبراهيم الراشد، اليوم الأحد، مذكرتي تفاهم حول تطوير وتعزيز التعاون المشترك لخدمة الفئات المهمشة والضعيفة، وتنفيذ مشروع العيش الكريم في قطاع غزة الممول من هيئة الأعمال الخيرية الإماراتيه.

أما الاتفاقية الثانية، والتي تهدف لتنفيذ حملة إحياء سنة الأضاحي والعقائق والنذور للعام 2019 لصالح دولة فلسطين، والممولة من قبل هيومن أبيل إنترناشونال، حضر التوقيع وكيل الوزارة، داوود الديك، والوكيل المساعد أنور حمام، ومدير عام الجمعيات الخيرية عزت الملوح.

وقال مجدلاني: إن وزارة التنمية الاجتماعية، ومن منطلق مسؤولياتها الاجتماعية واستراتيجيتها التنموية، تفتح باب شراكاتها الاستراتيجية، مع كافة الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية المحلية والعربية والدولية، لضمان تقديم خدمات تنموية وإغاثية متكاملة للمستفيدين.

وأكد مجدلاني، أهمية تكاتف الجهود المختلفة؛ لتعزيز وخلق متطلبات الصمود الاجتماعي والصمود السياسي في ظل الأزمة التي تواجهها القضية الفلسطينية والتي تتطلب انفتاح أكثر وتجميع لكل الإمكانيات وترشيدها في الطرق الصحيحة التي تخدم الاسترتيجية التنموية العبر قطاعية.

وشدد مجدلاني على حرص الوزارة الحفاظ على كرامة المواطن، والاستفادة من خدمات البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية لضمان عدم الاذدواجية، وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع.

كما استعرض الطرفان إمكانية إنشاء صندوق لتمكين الأيتام وأسرهم ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة، وإخراجهم من دائرة الفقر، وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة.

من جانبه، أثنى راشد، على تعزيز التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وانفتاحها على الشراكات المجتمعية، مؤكداً على أن الهيئات تعمل من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وبياناتها في توزيع كافة المساعدات.

وقال: "إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تفتح المزيد من مجالات التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكة بين الجانبين للنهوض بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر الفقيرة والفئات الضعيفة والمهمشة من أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الأيتام وأسرهم،  مشيراً إلى أن المذكرة تحقق توجهات الهيئة وخططها في مجال التمكين الاجتماعي وعبر الراشد عن اعتزازه بهذه الشراكة وهذا التعاون والانفتاح من قبل الوزارة في برامجها وخططها والانتقال من الإغاثة إلى التنمية.

يذكر، أن مذكرة التفاهم بين الوزارة والهيئة تهدف لتحديد دور ومسؤوليات الطرفين فيما يتعلق بآليات التعاون المشترك من أجل تقديم المساعدات والمشاريع الخاصة بإعانة وتنمية الفقراء والفئات المهمشة من مسنين ونساء وأطفال، والعمل على تبادل المعلومات وتنسيق الخطط ذات العلاقة بالبرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، وأن تتولى وزارة التنمية مسؤولية استلام تلك المساعدات وتوزيعها على المنتفعين.

أخبار ذات صلة

والد طفلة مُصابة بالسرطان لوزير الصحة: هل تقبلين هذا لابنتك؟

والد طفلة مُصابة بالسرطان لوزير الصحة: هل تقبلين هذا لابنتك؟

مجدلاني: القيادة تعمل جاهدة لكسب الأغلبية المطلقة لإعادة تفويض (أونروا) بالأمم المتحدة

مجدلاني: القيادة تعمل جاهدة لكسب الأغلبية المطلقة لإعادة تفويض (أونروا) بالأمم المتحدة

فيديو شاهد على المأساة.. الشاب أحمد يُناشد الرئيس ووزارة الصحة: علاجي خارج غزة

فيديو شاهد على المأساة.. الشاب أحمد يُناشد الرئيس ووزارة الصحة: علاجي خارج غزة

عريقات يطالب بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة

عريقات يطالب بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة

مقتل مستوطِنة متأثرة بجراح أصيبت بها خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة

مقتل مستوطِنة متأثرة بجراح أصيبت بها خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة

شرطة سلفيت تقبض على هارب نصب واحتال بمبلغ ثلاثة ملايين شيكل

شرطة سلفيت تقبض على هارب نصب واحتال بمبلغ ثلاثة ملايين شيكل

كيف أدارت كتائب القسام معركة (العصف المأكول)؟

كيف أدارت كتائب القسام معركة (العصف المأكول)؟

الشرطة تعتقل شخصاً تسبب باحتراق 500 دونم من الأراضي الحرجية بالخليل

الشرطة تعتقل شخصاً تسبب باحتراق 500 دونم من الأراضي الحرجية بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

والد طفلة مُصابة بالسرطان لوزير الصحة: هل تقبلين هذا لابنتك؟

والد طفلة مُصابة بالسرطان لوزير الصحة: هل تقبلين هذا لابنتك؟

عريقات يطالب بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة

عريقات يطالب بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة

شرطة سلفيت تقبض على هارب نصب واحتال بمبلغ ثلاثة ملايين شيكل

شرطة سلفيت تقبض على هارب نصب واحتال بمبلغ ثلاثة ملايين شيكل

التنمية الاجتماعية تُوقع مذكرتي تفاهم لمشاريع بالضفة وغزة

التنمية الاجتماعية تُوقع مذكرتي تفاهم لمشاريع بالضفة وغزة

الشرطة تعتقل شخصاً تسبب باحتراق 500 دونم من الأراضي الحرجية بالخليل

الشرطة تعتقل شخصاً تسبب باحتراق 500 دونم من الأراضي الحرجية بالخليل

شاهد: (هآرتس) تكشف أسراراً جديدة عن جرائم الاحتلال إبان النكبة

شاهد: (هآرتس) تكشف أسراراً جديدة عن جرائم الاحتلال إبان النكبة

الاحتلال يُواصل حملات التنكيل بسكان العيسوية ويعتقل شقيق شهيد بقلنديا

الاحتلال يُواصل حملات التنكيل بسكان العيسوية ويعتقل شقيق شهيد بقلنديا

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

منوعات

فنانة لبنانية تشن هجوماً على هستيريا معجبات بوراك أوزجيفيت: &#34;آكلي تاكلكن بلا مربى&#34;

فنانة لبنانية تشن هجوماً على هستيريا معجبات بوراك أوزجيفيت: "آكلي تاكلكن بلا مربى"

هذه الطفلة الجميلة أصبحت نجمة عربية شهيرة

هذه الطفلة الجميلة أصبحت نجمة عربية شهيرة

ابنة نشوى مصطفى تجذب الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها

ابنة نشوى مصطفى تجذب الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها

مها المصري تبكي بسبب تشويه عمليات التجميل لوجهها

مها المصري تبكي بسبب تشويه عمليات التجميل لوجهها

فيفي عبده توجه رسالة لريهام سعيد

فيفي عبده توجه رسالة لريهام سعيد

شاهد: رقص علا الفارس في زفاف شقيقها

شاهد: رقص علا الفارس في زفاف شقيقها

سما المصري تثير غضب الجماهير في إستاد القاهرة بملابسها

سما المصري تثير غضب الجماهير في إستاد القاهرة بملابسها

إحالة رئيس البيت الفني للمسرح و3 من مساعديه للمحاكمة بسبب أحمد جلال

إحالة رئيس البيت الفني للمسرح و3 من مساعديه للمحاكمة بسبب أحمد جلال

شاهد ماذا حل بمذيعين أمريكيين على الهواء بسبب زلزال؟

شاهد ماذا حل بمذيعين أمريكيين على الهواء بسبب زلزال؟

غادة عبد الرازق تثير جدلًا بإطلالتها في عيد ميلادها الـ 54

غادة عبد الرازق تثير جدلًا بإطلالتها في عيد ميلادها الـ 54

عربي

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجراً قبالة سواحلها

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجراً قبالة سواحلها