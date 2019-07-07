الشرطة تعتقل شخصاً تسبب باحتراق 500 دونم من الأراضي الحرجية بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، شخصاً تسبب باحتراق 500 دونم من الأراضي الحرجية في محمية وادي القف، التابعة لأراضي بلدة بيت كاحل شمال الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة الخليل من أحد المواطنين، مفاده اشتعال النيران في محمية وادي القف التابعة لبلدة بيت كاحل، على الفور، تحركت دوريات شرطة البيئة والمباحث العامة والدفاع المدني لإطفاء النيران، والمباشرة بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل.



وتمكنت طواقم الدفاع المدني وبمساندة دوريات الشرطة، بعد عدة ساعات من السيطرة على النيران المشتعلة وإخمادها، حيث أكد تقرير الدفاع المدني، بأن الحريق نشب نتيجة الإهمال، بناء عليه باشرت شرطة حماية البيئة والمباحث العامة تحقيقاتهما، وقادت التحريات لأحد الأشخاص المشتبه بهم، وإلقاء القبض عليه، وقد تبين أنه وأثناء قيام المشتبه به بإشعال النيران بغرض الشواء، ولم يقم بإخمادها، والتأكد من انطفائها بعد انتهائه من عملية الشواء، مما تسبب بنشوب الحريق، والتهام مساحة 500 دونم من المحمية الحرجية.



وتم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.



وناشدت الشرطة الإخوة المواطنين ل،أخذ الحيطة والحذر أثناء قيامهم بإشعال النيران، بهدف الشواء والتأكد من إخمادها بهدف الحفاظ على حياتهم، وحياة الآخرين، وعدم المساس بالثروة الحرجية والأراضي الزراعية، وللحفاظ على بيئة سليمة وصحية.