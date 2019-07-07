شاهد: (هآرتس) تكشف أسراراً جديدة عن جرائم الاحتلال إبان النكبة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن معلومات مهمة وخطيرة، تضمنتها وثائق عن عمليات التطهير العرقي التى قامت بها العصابات الإسرائيلية، فى حق الفلسطينيين خلال حرب 1948، أو ما يعرف بالنكبة، جاء ذلك حسب التقرير، الذي أذاعته قناة (الغد) الإخبارية.وأضاف التقرير، أنه فى تحقيق صحفي بعنوان (دفن النكبة) نشرته الصحيفة، فى 5 من شهر تموز/ يوليو الجاري، رفعت الصحيفة النقاب عن عشرات المجازر، واغتصاب الفتيات الصغار والسلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها نفذتها العصابات الصهيونية، بأوامر من دافيد بن غوريون، لافًتا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحجب وثائق تاريخية عن جرائم العصابات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى عام 1948، وبعده.وأوضح التقرير، أن الوثائق تشير إلى أن موظفي (ملاب) القسم الأكثر سرية في وزارة الأمن الإسرائيلية، أخفو أدلة على شهادة جنرالات الجيش الإسرائيلي حول قتل المدنيين، وتدمير القرى فضلًا عن توثيق طرد البدو.وكانت ولا تزال النكبة الفلسطينية من أبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الأرض والمواطن العربي، وبعد مرورِ71 عامًا لا تزال هناك الكثير من الأسرار، التي تكشف خسة الاحتلال في حق الفلسطينيين والعرب.وثائق جديدة نشرتها صحيفة (هآرتس)، تكشف الأسباب الحقيقة لإفراغ البلاد من سكانها العرب، جاءت تحت عنوان "أسباب الهجرة العربية"، والتي يأتي في مقدمتها الهروب من جحيم العمليات العسكرية والانتهاكات الجسدية بحق الرجال والنساء.