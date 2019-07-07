الجهاد الإسلامي: الاحتلال لا يعرف لغة التفاهم وصراعنا مستمر حتى كسر الحصار

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، اليوم الأحد، أن تسويف الاحتلال ومماطلته في تنفيذ التفاهمات، تنسجم مع طبيعته التي ذكرها القرآن الكريم، حيث وصفهم بناقضي العهود.



وقال حبيب في تصريحات لـ"الجديد الفلسطيني": "لست مع مفهوم التفاهمات، والكيان الصهيوني لا يفهم لغة التفاهم"، مؤكداً ان الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال، صراع مستمر.



وأضاف: "صراعنا في هذه المرحلة، هو لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وسيبقى الاشتباك المستمر مع هذا الاحتلال إلى أن يرفع الحصار عن شعبنا".



وأشار حبيب إلى أن هناك رعاية مصرية على التفاهمات التي تتم بين فصائل المقاومة بغزة والاحتلال الإسرائيلي، مستدركاً "لكن لا نعول كثيراً على هذا الأمر وهذه التفاهمات".



وشدد على أن "جهادنا اليوم من أجل إعادة الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية، التي يتآمر عليها الجميع، ومن أجل كسر الحصار الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن كل ما يتم القيام به من مسيرات وفعاليات ومؤتمرات، يهدف لإعلاء ذكر القضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق شعبنا الثابتة في كل فلسطين.



وتابع القيادي في الجهاد: "مشاغلة هذا العدو مشاغلة مستمرة والاشتباك سيستمر وجهادنا لن يتوقف إلا بتحقيق كل طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني، بكنس هذا الاحتلال وكسر الحصار".



وكان عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ماهر مزهر، قال أمس السبت: إن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول تسهيلات وخطوات عملية في إطار التفاهمات التي ترعاها مصر "ليس له أي واقع ملموس على الأرض".



وأضاف: أن "ما تحدث به الإعلام الإسرائيلي عن رفع الحظر عن أصناف بحجة الاستخدام المزدوج، هو حديث متكرر، ولم تنفذ مثل هذه الخطوة حتى هذه اللحظة، ولم يتم السماح لمادة واحدة بالدخول، حتى تلك التي تم الاتفاق على إدخالها مثل الفيبر جلاس ومواد الصيد الأخرى".



الجدير بالذكر، أن إذاعة (ريشت كان) الإسرائيلية، قالت الخميس الماضي: إن إسرائيل أزالت الحظر عن 18 صنفاً من البضائع التي كانت ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة.



وذكرت الإذاعة، أن هذه البضائع كانت تصنف ضمن "القائمة السوداء" التي مُنعت منذ سنوات من دخول قطاع غزة، وشملت أسمدة زراعية وأسلاك فولاذية، تستخدم لقوارب الصيد الكبيرة في غزة.



وأوضحت، "أنه كجزء من عملية التخفيف، تم تخفيض سن قبول التصريح إلى التجار من غزة لمن يرغب في دخول "إسرائيل" من 35 سابقاً إلى 25 عامًا وزاد عدد التجار المصرح لهم بدخول "إسرائيل" إلى 5000"، وفق الإذاعة الإسرائيلية.