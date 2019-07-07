شؤون فلسطينية

ألمانيا تؤكد موقفها الثابت من حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة

ألمانيا تؤكد موقفها الثابت من حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت ألمانيا، أن موقفها من خيار حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ثابت ولم يتغير، إضافة إلى ضرورة إنهاء ووقف الاستيطان الإسرائيلي، ودعمها للقيادة الفلسطينية في حراكها السياسي.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، مع كبير مستشاري المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ورئيس دائرة الشرق الأوسط، والدول العربية، وأفريقيا في الخارجية الألمانية توماس شنايدر، في لقاءين منفصلين.

ودعا شعث ألمانيا إلى اتخاذ خطوات وإجراءات عقابية رادعة لإسرائيل؛ لانتهاكها المتواصل للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة، ووقف استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

ووضع شعث المسؤولين الألمان في صورة التطورات الفلسطينية، والموقف الفلسطيني من (صفقة القرن) والمساعي الأميركية لتقديم الحل الاقتصادي على السياسي في محاولة لإغراء الفلسطينيين لتقديم تنازلات سياسية، تمس جوهر قضيتهم الوطنية، وحقوقهم المشروعة، مؤكداً أن حل الصراع سياسي، وليس اقتصادياً.

كذلك، أكد شعث على أهمية وجود إطار دولي متعدد الأطراف في ظل الانحياز الأميركي لإسرائيل، للإشراف على أي عملية سياسية، وضرورة الالتزام بخيار حل الدولتين على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية.

وقدم شعث شكره لألمانيا، لما تقدمه من دعم لمؤسسات الدولة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بعد قطع المساعدات الأميركية عنها؛ لتستمر في أداء دورها المنوط بها في تقديم العون للاجئين الفلسطينيين، مثمناً عالياً الموقف الألماني الثابت، وجهودها لتحقيق خيار حل الدولتين.

وبحث شعث مع المسؤولين الألمان، قرار البرلمان الألماني بشأن حركة المقاطعة (BDS)، والذين أكدوا بدورهم أن القرار غير ملزم للحكومة، ولن يؤثر على سياستها تجاه القضية الفلسطينية.

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