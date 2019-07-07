والدة الجندي آرون شاؤول تكشف معلومات جديدة حول أسره بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت زهافا شاؤول، والدة الجندي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أرون شاؤول: "ابني لم يمت، ابني اختطف حياً، يجب أن يعلم الجميع أن أرون لم يكن داخل ناقلة الجند التي انفجرت، لقد قاتل خارجها وتم خطفه"، بحسب ما جاء على موقع إذاعة جيش الاحتلال.



وأَضافت: "توفي زوجي من حسرة، وقلب مكسور، وسرطان، وتركني وحدي في المعركة، منذ خمس سنوات لا ضوء في نهاية النفق، لقد نفد الهواء، لماذا يجب أن أقاتل من أجل استعادة ابني؟ لقد أرسلتم ابني أورون إلى عملية الجرف الصامد، وعليكم إعادته".



يشار إلى أن الجندي أرون شاؤول، تم أسره فجر يوم الأحد 20 تموز/ يوليو عام 2014، في عملية نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شرق حي التفاح بمدينة غزة، حيث أسفرت العملية، بالإضافة إلى أسر الجندي الإسرائيلي "آرون شاؤول"، عن قتل 14 جندياً إسرائيلياً.