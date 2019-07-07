شؤون فلسطينية

الاحتلال يُواصل حملات التنكيل بسكان العيسوية ويعتقل شقيق شهيد بقلنديا

الاحتلال يُواصل حملات التنكيل بسكان العيسوية ويعتقل شقيق شهيد بقلنديا
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملات تنكيلها بالمواطنين من سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وأكد رائد أبو ريالة، عضو لجنة المتابعة في البلدة، أن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة اليوم، وداهمت العديد من أحيائها، وشرعت بتوقيف مركبات المواطنين، والتدقيق بأوراقها وببطاقات الشبان، وحرّرت العديد من المخالفات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وتمركزت قوة عسكرية أخرى على مدخل البلدة الرئيسي؛ لتوقيف الحافلات ومركبات المواطنين، والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية.

يذكر، أن أهالي العيسوية، نظموا وقفة احتجاجية في البلدة يوم الخميس قبل الماضي، ضد الاقتحامات اليومية للبلدة، قمعتها قوات الاحتلال، وأعدمت خلالها الشاب محمد سمير عبيد، وأصابت آخرين، لكنها لم تكتف وواصلت دهم منازل المواطنين والتنكيل بهم، واعتقال عدد كبير من الشبان؛ الأمر الذي تسبب بتوتير الأجواء في البلدة.

وفي سياق آخر، أفاد مركز قلنديا الإعلامي، أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن فادي عدوان، واحتجزت والده لساعات، خلال عودتهما من زيارة عائلية بالقرب من مخيم دير عمار شمال غرب رام الله مساء أمس.

يذكر، أن فادي عدوان، هو شقيق الشهيد محمد علي عدوان، الذي اعدمته قوات الاحتلال ميدانياً على ثرى مخيم قلنديا بتاريخ 2/4/2019.

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