مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات أربع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة عورتا جنوب نابلس.



وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن مستوطنين هاجموا بلدة عورتا، وأعطبوا إطارات أربع مركبات تعود للمواطنين: سليمان الطموني، وصلاح عواد، وسامر عطوي، ونصر عواد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "إن المستوطنين، خطوا شعارات عنصرية، ودعوات للانتقام على جدران أحد المنازل، وجدران روضة، ومدرسة في البلدة".