مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات أربع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة عورتا جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن مستوطنين هاجموا بلدة عورتا، وأعطبوا إطارات أربع مركبات تعود للمواطنين: سليمان الطموني، وصلاح عواد، وسامر عطوي، ونصر عواد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن المستوطنين، خطوا شعارات عنصرية، ودعوات للانتقام على جدران أحد المنازل، وجدران روضة، ومدرسة في البلدة".
أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات أربع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة عورتا جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن مستوطنين هاجموا بلدة عورتا، وأعطبوا إطارات أربع مركبات تعود للمواطنين: سليمان الطموني، وصلاح عواد، وسامر عطوي، ونصر عواد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن المستوطنين، خطوا شعارات عنصرية، ودعوات للانتقام على جدران أحد المنازل، وجدران روضة، ومدرسة في البلدة".
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