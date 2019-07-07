شؤون فلسطينية

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للحافلات الثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم 100 من كشف (7/4).

وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً عند الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح.

وطالبت الوزارة، المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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