أبو حسنة: صرف 150 دولاراً للأسر الفقيرة بدأ منذ أسبوع.. والمستفيدون 2226





وأشار أبو حسنة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن كل أسرة، ستحصل على 150 دولاراً، لافتاً إلى أن عملية الصرف بدأت قبل أسبوع، وهي مازالت مستمرة حتى اللحظة، موضحاً أن سلطة عمان تقدم هذه المساعدة منذ العام 2009، وهي بشكل سنوي.



وقال أبو حسنة: "هذه الأسر تعيش بأقل من دولارين يومياً للفرد، وهم المعدمون"، منوهاً إلى أن هناك اشتراطات للحصول على المنحة، أهمها أن يكون عدد أفراد الأسرة مكونة من أربعة، وعدم وجود مصدر دخل آخر، سواء من السلطة أو (أونروا) أو منظمات دولية، وألا تكون قد استفادت من مساعدات سابقة كاللحوم المجمدة أو طرود رمضان.

خاص دنيا الوطن- أحمد العشيأكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن حكومة سلطة عمان، خصصت 43 ألف دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن مساعدات (أونروا) وزعتها على 2226 أسرة فقيرة من أصحاب الكابونات الصفراء.