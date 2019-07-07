دولي

نتنياهو يصف قرار إيران بشأن تخصيب اليورانيوم بـ "الخطير"

نتنياهو يصف قرار إيران بشأن تخصيب اليورانيوم بـ "الخطير"
رام الله - دنيا الوطن
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما أعلنته إيران بأنها ستزيد معدل مخزونها من اليورانيوم المخصب، بأنها خطوة بالغة الخطورة.

وجدد نتنياهو، وفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، دعوته لفرنسا وبريطانيا وألمانيا، لفرض عقوبات تلقائية على إيران.

وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم الأحد، خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية، ما زالت مفتوحة.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيراني، عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي، "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق".

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ 5%"، وذلك بحسب وكالة (فارس).

وذكر عراقجي أن بلاده "أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق"، مشيراً إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحاً، وربما تكون هناك أفكار فيما يخص بيع نفط إيران واستعادة أمواله.

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