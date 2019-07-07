موجات حر شديدة منتصف الأسبوع ودرجة الحرارة تصل لـ 40

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

توقع أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن تتاثر فلسطين خلال الفترة المقبلة، بأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، نتيجة اقتراب موجات حارة نحو البلاد.



وتوقع المصري في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن تبدأ أولى هذه الموجات، خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع، حيث ترتفع الحرارة بشكل واضح، وتسود أجواء حارة جداً في مختلف المناطق، خاصة السهلية والمنخفضة.



وأشار المصري إلى أن الحرارة في مناقطق الأغوار والبحر الميت وأريحا، قد تصل إلى منتصف الأربعينات المؤية، متوقعاً وفقاً للخرائط، أن تكون البلاد عرضة للمزيد من موجات الحر خلال الأسبوع المقبل.



بدوره، أكد يوسف أبو أسعد، مدير دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن الأجواء تبقى اليوم وغداً وبعد الغد، حارة نسبياً إلى حارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في مدينة القدس إلى 31 درجة مؤية، وهي أعلى من معدلاتها بحوالي ثلاث درجات.



وأوضح أبو أسعد، أن الأجواء ستكون حارة نسبياً على المرتفعات الجبلية، وحارة في بقية المناطق، متوقعاً أن تصل درجات الحرارة في الأغوار وأريحا إلى 41 درجة مؤية.



وقال: "وتسود رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة اليوم وغداً وبعد غد، وتنشط أحياناً، وخاصة في ساعات المساء، ويبقى البحر خفيف ارتفاع الموج".



وأضاف أبو أسعد: "أيام الأربعاء والخميس والجمعة، قد تصل درجات الحرارة إلى أعلى من معدلاتها السنوية بخمس درجات، وتسود موجة حر خفيفة، حيث تسجل في القدس وغزة 33 درجة مؤية، وفي أريحا 43 درجة، وتكون الأجواء حارة في مختلف المناطق، وشديدة الحرارة في الأغوار".



وبين أبو أسعد، أن درجات الحرارة، ستعود للانخفاض اعتباراً من أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، وتكون حول معدلاتها السنوية.



من جانبه، أعلن ليث العلامي الراصد الجوي، أن الطقس حتى يوم الثلاثاء، سيكون صيفياً اعتياديا بوجه عام، وحاراً في الأغوار والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع ساعات العصر والمساء.



وقال: "وخلال يومي الأربعاء والخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتُصبح أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام ما بين 3- 4 درجات مئوية"، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الطقس، يكون حاراً نسبياً إلى حار بوجه عام، وحار رطب على السواحل، وحار بشكل لافت في الأغوار وأريحا والمناطق المنخفضة، مستبعداً أن تتأثر المنطقة بموجات حارة قوية خلال الفترة المقبلة.