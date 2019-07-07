للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس وتوجه رسالة للدول العربية: مصالحكم مع إسرائيل

دافعت سارة عيدان، ملكة جمال العراق سابقاً بشدّة عن إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، وادعت أن حكومة بلادها، لم تدعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل، بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل.كما انتقدت سارة التي مثلت العراق سابقاً في مسابقة ملكة جمال الكون، الدول العربية على انتقادها إسرائيل، وقالت إن العداء للدولة اليهودية متجذر في معاداة السامية.وردت عيدان على الانتقادات قائلة: إن الصورة تبعث برسالة سلام، ثم قامت في العام الماضي بزيارة إسرائيل.وانتقدت عيدان التي تقيم في الولايات المتحدة، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، العراق وموقفه في أعقاب نشرها للصورة وقالت: "طلب مني إزالتها، وأجبرت على التنديد بالسياسات الإسرائيلية، لقد تلقيت تهديدات بالموت، منذ ذلك الحين لم أعد قادرة على العودة إلى وطني، لماذا فشلت الحكومة العراقية بالتنديد بالتهديدات، أو السماح لي بحرية التعبير".وأضافت عيدان، أن الصراع العربي الإسرائيلي ليس مبنياً على خلافات سياسية حقيقية، وإنما "متجذر بعمق في أنظمة معتقدات معادية للسامية، تدرس في الدول الإسلامية، وأن الكراهية والتعصب، يعززهما إعلام منحاز".وتابعت: "لماذا لم يتحدثوا أبداً عن أن منظمة حماس الإرهابية التي أطلقت أكثر من 700 صاروخ على المدنيين الإسرائيليين في عطلة أسبوع واحدة... حماس استخدمت الفلسطينيين في غزة كدروع بشرية؟".وختمت: "أود أن أذكر الدول العربية، بأن مصالح مشتركة تربطها اليوم مع إسرائيل، أكثر من تلك التي تربطها مع المليشيات الإرهابية، التفاوض على السلام لكلا البلدين ليس خيانة للقضية العربية، بل خطوة حيوية لإنهاء الصراع ومعاناة الجميع".يُذكر، أنها ليست المرة الأولى التي تُهاجم فيها عيدان حركة (حماس)، حيث قامت سابقاً بحظر المنشورات العدائية ضد إسرائيل في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت حركة حماس بـ (الإرهابية)، ورد عليها آنذاك مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، برسالة شكر عبر موقع (تويتر) قال فيها: "شكرًا جزيلاً يا ملكة جمال العراق 2017، لقولك الحقيقة بأن حماس منظمة إرهابية، من الأهمية بمكان أن نعلّم ونذكّر بوحشية حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطينية التي لا تؤذي الإسرائيليين فقط، بل الفلسطينيين والمنطقة"، وفق تعبيره