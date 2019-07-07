الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن طرح إسرائيلي، قدمه الوزير إسرائيل كاتس، للمسؤولين الإماراتيين خلال زيارته الأخيرة لأبو ظبي.





وقالت الوزارة، على صفحتها التي تحمل اسم (إسرائيل بالعربية): إن المبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مروراً بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط.







وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تتمخض عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أماناً، زاعمةً أن من شأن المبادرة دعم اقتصادات الدول.



