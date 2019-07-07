الحموري: الاحتلال يَعتزم هدم مئات المنازل السكنية بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري: "إن الاحتلال، يعتزم هدم مئات المنازل السكنية في القدس، تحديداً في سلوان وصور باهر ووادي ياصول وقلنديا، مشيراً إلى أن عمليات الهدم، تتم تحت مسميات مختلفة إما لربطها مع مناطق أخرى مجاورة، أو لإقامة حدائق، وجميعها تأتي في إطار تنفيذ ما سُمي بالحوض المقدس".



وأكد الحموري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال، استغلت غياب الدور العربي والإسلامي، خاصة بعد إعلان ترامب الخاص بالقدس، إضافة إلى انعقاد ورشة البحرين، وتساوق بعض الدول للتطبيع مع الاحتلال، متهماً الولايات المتحدة بالمشاركة في تهويد مدينة القدس.