القوى برام الله تُعلن عن فعاليات للمطالبة بوقف سياسة الاحتلال تجاه الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عصام بكر، منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، عن إطلاق سلسلة من الفعاليات يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب عدة لقاءات على مستوى الصليب الأحمر والهيئات الدولية والحقوقية ذات العلاقة؛ لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها في لجم ووقف القمع الإسرائيلي المتواصل داخل سجون الاحتلال، ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.



وقال بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد ، إنه آن الأوان لحراك دولي واسع؛ لوقف هذه السياسة العدوانية والمخالفة لكل القرارات الدولية، وقرارات القانون الدولي الإنساني.



وأوضح منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، أن برنامج الفعاليات، سيتصاعد، وسيبدأ من أمام مقرات الصليب الأحمر، ومن ثم لمسيرات شعبية كبرى بمراكز المدن ولقاءات مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي.



وقال منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة: "إن المسيرات الشعبية، ستنطلق يوم الجمعة المقبل في مناطق التماس مع الاحتلال، بدءاً من جبل الريسان غرب رام الله، وفي قريتي بلعين ونعلين وغيرها".