العثور على جثة مواطن مشنوقاً داخل منزله بضواحي القدس والشرطة تُحقق

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أنه تم العثور صباح اليوم الأحد، على جثة مواطن (30 عاماً)، مشنوقاً داخل منزله في بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس.



وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن الشرطة والنيابة، توجهتا إلى مكان الجريمة، وباشرتا بإجراءات التحقيق في ظروف الوفاة.