صيام: تصعيد الاحتلال في القدس يهدف لتغيير صارخ لوجه المدينة

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام: "إن تصعيد الاحتلال في القدس من هدم وحفريات وسرطان استيطاني، يهدف إلى تغيير صارخ لوجه مدينة القدس، في إطار عملية تطهير عرقي، وتغيير لهويتها العربية الإسلامية والمسيحية".



وأضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد: "إن ما يجري في القدس، هو ليس عملية عشوائية، وإنما مخططات مدروسة وموزعة هنا وهناك، وتصاعدت منذ إعلان ترامب بشأن القدس، ما يشكل خطراً حقيقياً، يتطلب وقفة جادة والعمل على تمكين المقدسيين؛ لمحاربة إجراءات الاحتلال، التي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها".