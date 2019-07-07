إدارة (سجن النقب) تنقل ثلاثة أسرى مضربين للعزل الانفرادي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجن النقب الصحراوي، نقلت صباح اليوم الأحد، ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام، إلى زنازين العزل الانفرادي.



وبحسب وكالة (الرأي)، فإن الأسرى الثلاثة، هم: نضال أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية.