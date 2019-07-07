الاحتلال يشق طرقاً استيطانية في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشق طرق استيطانية بمنطقة "المرمالة" في الأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، بأن عدداً من الجرافات الثقيلة التابعة للاحتلال، بدأت منذ صباح اليوم، بشق طرق في منطقة "المرمالة" القريبة من مستوطنة (مسكيوت)، بالأغوار الشمالية، مع تواجد لعدد من المستوطنين في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وتتعرض الأغوار الشمالية، شرق محافظة طوباس، لسياسة تهويد ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، تتمثل بهدم المساكن والاستيلاء على الأرض، أو تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، والتضييق على المواطنين، لحملهم على الرحيل منها.