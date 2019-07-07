رئيس حزب العمل: العنصريون سيبقون خارج الكنيست

رئيس حزب العمل عمير بيرتس

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رام الله - دنيا الوطن

عقد رئيس حزب العمل الإسرائيلي، عمير بيرتس، اجتماعًا للكادر العربي في حزب العمل، في طمرة.



وقال بيرتس: "اليوم، بدأت حملة شراكتنا، سيبقى العنصريون خارج الكنيست.. اخترت هذا المكان لعقد الاجتماع الانتخابي الأول، لأنه بالنسبة لي وبالنسبة لحزب العمل، أنتم شركاء كاملون، وليس مجرد ناخبين محتملين".



وأضاف: "معًا سنشكل شراكة وتحالف حياة، وسيتم القضاء على شيطان العنصرية، ولن يكون جزءًا من إسرائيل الديمقراطية بعد الانتخابات المقبلة".