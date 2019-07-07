رئيس حزب العمل: العنصريون سيبقون خارج الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
عقد رئيس حزب العمل الإسرائيلي، عمير بيرتس، اجتماعًا للكادر العربي في حزب العمل، في طمرة.
وقال بيرتس: "اليوم، بدأت حملة شراكتنا، سيبقى العنصريون خارج الكنيست.. اخترت هذا المكان لعقد الاجتماع الانتخابي الأول، لأنه بالنسبة لي وبالنسبة لحزب العمل، أنتم شركاء كاملون، وليس مجرد ناخبين محتملين".
وأضاف: "معًا سنشكل شراكة وتحالف حياة، وسيتم القضاء على شيطان العنصرية، ولن يكون جزءًا من إسرائيل الديمقراطية بعد الانتخابات المقبلة".
عقد رئيس حزب العمل الإسرائيلي، عمير بيرتس، اجتماعًا للكادر العربي في حزب العمل، في طمرة.
وقال بيرتس: "اليوم، بدأت حملة شراكتنا، سيبقى العنصريون خارج الكنيست.. اخترت هذا المكان لعقد الاجتماع الانتخابي الأول، لأنه بالنسبة لي وبالنسبة لحزب العمل، أنتم شركاء كاملون، وليس مجرد ناخبين محتملين".
وأضاف: "معًا سنشكل شراكة وتحالف حياة، وسيتم القضاء على شيطان العنصرية، ولن يكون جزءًا من إسرائيل الديمقراطية بعد الانتخابات المقبلة".
التعليقات