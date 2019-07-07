خلال ساعات.. إيران ترفع تخصيب اليورانيوم لـ 3.6% وإسرائيل تُعلّق

وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن طهران بالخروج عن القيود المتفق عليها دولياً بشأن مشاريعها النووية، تتقدم نحو القنبلة النووية، وذلك بحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.





وأضاف: "إيران بدأت، على الرغم من أنه مُعدل معتدل في الوقت الحالي، لكنها بدأت كسر قيود تخصيب اليورانيوم التي فرضت عليها".

يذكر، أن إيران تسعى لزيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأميركية.



ويأتي ذلك، في وقت تزايدت فيه بشكل حاد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاقية، وإعادة فرض العقوبات بعد رفعها بموجب الاتفاق مقابل فرض طهران قيوداً على نشاطها النووي.



وقال مسؤول إيراني لوكالة (رويترز): "إن الإعلان الأساسي، سيكون زيادة التخصيب إلى 5%، ارتفاعا من 3.67% التي وافقنا عليها بموجب الاتفاق.

رام الله - دنيا الوطنأكدت إيران، أنها ستنتهي خلال الساعات المقبلة من الأعمال التقنية، وتبدأ بتخصيب اليورانيوم بأكثر من 3.6%، مشيرةً إلى أنها سترفع تخصيب اليورانيوم إلى أي درجة تراها مناسبة وأي كمية تحتاجها.يأتي ذلك، عقب انتهاء مهلة الستين يوماً، التي منحتها إيران للدول الغربية، بشأن العودة للاتفاق النووي، وذلك عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، إن الأوروبيين فشلوا في التزاماتهم في الاتفاق النووي، لذا تعلن طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه في الاتفاق النووي.وأوضح عراقجي، أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً لإنقاذ الاتفاق النووي، لكن بمبادرات جديدة.بدورها، علقت إسرائيل، على إعلان إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، ما يعني تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015.وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، إن المعدل الذي أعلنته إيران لزيادة تخصيب اليورانيوم معتدل؛ لكن طهران بدأت المسيرة نحو الأسلحة النووية.وتابع: "هذا يعني أنها تتجاهل الخطوط الحمراء التي تم الاتفاق عليها، وأنها بدأت مسيرتها، مسيرة ليست بسيطة، تجاه الأسلحة النووية".