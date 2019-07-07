هيئة الأسرى: هذه شروط استخدام الأسرى القاصرين للهاتف بـ (سجن الدامون)

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، شروط وآلية استخدام الأسرى القاصرين للهواتف العمومية التي تم تركيبها مؤخراً في (سجن الدامون)، والذي يحتجز فيه 40 طفلاً مقدسياً قاصراً دون سن 18 عاماً.





وبينت الهيئة، أنه تم تركيب ثلاثة عواتف عمومية في ساحة القسم أمام الكاميرات مباشرة، ويتم استعمالها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وفي كل يوم من هذه الأيام يحق لكل أسير استعماله لمدة أقصاها ربع ساعة، ويستطيع كل أسير أن يتصل على 5 أرقام كحد أقصى، تخص قريب من الدرجة الأولى فقط، وعلى جميع الأسرى، اختيار هذه الخمسة أرقام مسبقاً وتقديمها إلى مسؤولي الشباك، ليفحصوها ويوافقوا عليها.





وقالت: إن هذه فترة تجربة مدتها من شهر إلى 6 أشهر، وخلال هذه الفترة، وفي حال قام أي أسير بالخروج عن هذه القوانين مثل الاتصال على أي رقم أخر غير الخمسة، أو في حال حدوث أي خلل أخر في استعمال الهاتف، فسيتم سحبها من كل السجون وإيقاف استعمالها.





كما أوضحت الهيئة، بأنه سيتم تكريب الهواتف العمومية بشكل تدريجي وتباعاً في قسم واحد بـ (سجن رامون)، وقسم واحد في (سجن النقب)، ثم قسم الأسيرات، ثم قسم الأسرى المرضى فيما تسمى بعيادة الرملة، ثم قسم الأشبال في سجني (مجيدو، وعوفر).

رام الله - دنيا الوطن