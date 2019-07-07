عربي

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها
الأمير تميم بن حمد
رام الله - دنيا الوطن
قال شقيق أمير قطر، تميم آل ثاني، خليفة بن حمد آل ثاني: إن بلاده لا تدعو للحرب، لكنها جاهزة لها إذا اقتضى الأمر.

وقال آل ثاني، في تغريدة على حسابه: "لسنا دعاة حرب، لكن من تسوّل له نفسه أو يفكر بالاعتداء على بلادنا، فنحن وكل ما نملك فداء لوطننا وقائدنا تميم".

في وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، دخول المروحية الهجومية المتطورة من طراز (آباتشي) الخدمة ضمن سلاح الجو القطري، واعتماد طيارة قطرية؛ لتكون أول ضابطة اتصال للقوات.

وقالت القيادة: "إن استلام مروحيات الآباتشي هو نقطة تحول في قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية للقوات المسلحة القطرية". الملازم أول مريم يوسف، أول ضابطة اتصال خارجي تمثل القوات الجوية القطرية بالقاعدة العسكرية الأمريكية، ريد ستون آرسنال".

وكان الجيش القطري، أعلن العام الماضي، أنه سيتسلم 24 مروحية أمريكية من طراز "APACHE-64 ECO" في عام 2019، مشيراً إلى أن قطر هي الأولى عربياً في اقتناء هذه الطائرات، والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ضابط "جناح الهليكوبتر- 3" وضابط مشروع "صقر- 3" في الجيش القطري، العميد الركن غانم الشهواني، في حوار مع مجلة (الطلائع) التي تصدر عن القوات المسلحة، إن "قطر وقعت عام 2014 اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة شملت اقتناء 24 طائرة مروحية من طراز (APACHE-64 ECO) على أن تدخل الخدمة نهاية 2019، وشمل الاتفاق شراء الطائرات والمعدات المصاحبة لها، وتدريب الأطقم الفنية والتقنية، والمنشآت بما فيها المشبهات".

أخبار ذات صلة

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

الكشف عن عرض جديد لربط دول الخليج والأردن بشبكة سكك حديد إسرائيلية

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجراً قبالة سواحلها

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجراً قبالة سواحلها

المعارضة الجزائرية تُعلن شروطها للمشاركة بمبادرة الرئيس المؤقت

المعارضة الجزائرية تُعلن شروطها للمشاركة بمبادرة الرئيس المؤقت

مسلحون ليبيون يُبايعون أبو بكر البغدادي

مسلحون ليبيون يُبايعون أبو بكر البغدادي

التحالف العربي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت تجاه السعودية

التحالف العربي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت تجاه السعودية

حميدتي: لم &#34;نهبش&#34; أموال المساعدات الخارجية

حميدتي: لم "نهبش" أموال المساعدات الخارجية

الحوثيون يُغيرون على مواقع عسكرية داخل السعودية

الحوثيون يُغيرون على مواقع عسكرية داخل السعودية

هل رفعت مصر أسعار الخبز المدعوم؟

هل رفعت مصر أسعار الخبز المدعوم؟

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: 7 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري

أسرى فلسطين: 7 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري

الحموري: الاحتلال يَعتزم هدم مئات المنازل السكنية بالقدس

الحموري: الاحتلال يَعتزم هدم مئات المنازل السكنية بالقدس

القوى برام الله تُعلن عن فعاليات للمطالبة بوقف سياسة الاحتلال تجاه الأسرى

القوى برام الله تُعلن عن فعاليات للمطالبة بوقف سياسة الاحتلال تجاه الأسرى

صيام: تصعيد الاحتلال في القدس يهدف لتغيير صارخ لوجه المدينة

صيام: تصعيد الاحتلال في القدس يهدف لتغيير صارخ لوجه المدينة

إدارة (سجن النقب) تنقل ثلاثة أسرى مضربين للعزل الانفرادي

إدارة (سجن النقب) تنقل ثلاثة أسرى مضربين للعزل الانفرادي

الاحتلال يشق طرقاً استيطانية في الأغوار الشمالية

الاحتلال يشق طرقاً استيطانية في الأغوار الشمالية

هيئة الأسرى: هذه شروط استخدام الأسرى القاصرين للهاتف بـ (سجن الدامون)

هيئة الأسرى: هذه شروط استخدام الأسرى القاصرين للهاتف بـ (سجن الدامون)

كيف جاءت الحركة المرورية بمحافظات قطاع غزة اليوم الأحد؟

كيف جاءت الحركة المرورية بمحافظات قطاع غزة اليوم الأحد؟

منوعات

مها المصري تبكي بسبب تشويه عمليات التجميل لوجهها

مها المصري تبكي بسبب تشويه عمليات التجميل لوجهها

فيفي عبده توجه رسالة لريهام سعيد

فيفي عبده توجه رسالة لريهام سعيد

شاهد: رقص علا الفارس في زفاف شقيقها

شاهد: رقص علا الفارس في زفاف شقيقها

سما المصري تثير غضب الجماهير في إستاد القاهرة بملابسها

سما المصري تثير غضب الجماهير في إستاد القاهرة بملابسها

إحالة رئيس البيت الفني للمسرح و3 من مساعديه للمحاكمة بسبب أحمد جلال

إحالة رئيس البيت الفني للمسرح و3 من مساعديه للمحاكمة بسبب أحمد جلال

شاهد ماذا حل بمذيعين أمريكيين على الهواء بسبب زلزال؟

شاهد ماذا حل بمذيعين أمريكيين على الهواء بسبب زلزال؟

غادة عبد الرازق تثير جدلًا بإطلالتها في عيد ميلادها الـ 54

غادة عبد الرازق تثير جدلًا بإطلالتها في عيد ميلادها الـ 54

مطار بيروت يُكذب نانسي عجرم ويُحرجها بما رصدته كاميرات المراقبة

مطار بيروت يُكذب نانسي عجرم ويُحرجها بما رصدته كاميرات المراقبة

أويس مخللاتي يتعرض لحادث سير مروع

أويس مخللاتي يتعرض لحادث سير مروع

طلاق الفنان السوري حازم زيدان ونهى عابدين

طلاق الفنان السوري حازم زيدان ونهى عابدين

عربي

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها

شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجراً قبالة سواحلها

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجراً قبالة سواحلها

المعارضة الجزائرية تُعلن شروطها للمشاركة بمبادرة الرئيس المؤقت

المعارضة الجزائرية تُعلن شروطها للمشاركة بمبادرة الرئيس المؤقت

مسلحون ليبيون يُبايعون أبو بكر البغدادي

مسلحون ليبيون يُبايعون أبو بكر البغدادي