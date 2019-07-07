شقيق تميم: لسنا دعاة حرب لكننا جاهزون لها

رام الله - دنيا الوطنقال شقيق أمير قطر، تميم آل ثاني، خليفة بن حمد آل ثاني: إن بلاده لا تدعو للحرب، لكنها جاهزة لها إذا اقتضى الأمر.وقال آل ثاني، في تغريدة على حسابه: "لسنا دعاة حرب، لكن من تسوّل له نفسه أو يفكر بالاعتداء على بلادنا، فنحن وكل ما نملك فداء لوطننا وقائدنا تميم".في وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، دخول المروحية الهجومية المتطورة من طراز (آباتشي) الخدمة ضمن سلاح الجو القطري، واعتماد طيارة قطرية؛ لتكون أول ضابطة اتصال للقوات.وقالت القيادة: "إن استلام مروحيات الآباتشي هو نقطة تحول في قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية للقوات المسلحة القطرية". الملازم أول مريم يوسف، أول ضابطة اتصال خارجي تمثل القوات الجوية القطرية بالقاعدة العسكرية الأمريكية، ريد ستون آرسنال".وكان الجيش القطري، أعلن العام الماضي، أنه سيتسلم 24 مروحية أمريكية من طراز "APACHE-64 ECO" في عام 2019، مشيراً إلى أن قطر هي الأولى عربياً في اقتناء هذه الطائرات، والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.وقال ضابط "جناح الهليكوبتر- 3" وضابط مشروع "صقر- 3" في الجيش القطري، العميد الركن غانم الشهواني، في حوار مع مجلة (الطلائع) التي تصدر عن القوات المسلحة، إن "قطر وقعت عام 2014 اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة شملت اقتناء 24 طائرة مروحية من طراز (APACHE-64 ECO) على أن تدخل الخدمة نهاية 2019، وشمل الاتفاق شراء الطائرات والمعدات المصاحبة لها، وتدريب الأطقم الفنية والتقنية، والمنشآت بما فيها المشبهات".