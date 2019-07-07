كيف جاءت الحركة المرورية بمحافظات قطاع غزة اليوم الأحد؟

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأنه سجل لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير، نتج عنها أربع إصابات، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وأشارت الإدارة في نشرة لها، إلى أن الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة، نشطة منذ الصباح الباكر، منوهة في الوقت ذاته إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة، سوق المغازي في محافظة الوسطى، وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، داعية قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان وكافية.



وبينت الإدارة، أن الحركة في الطرق الخارجية منسابة بشكل اعتيادي، خاصة في شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، مذكرة في الوقت ذاته، بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياة السائقين والآخرين للخطر.



وقالت الادارة: "في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".