شؤون فلسطينية

جامعة الأقصى تستضيف مقابلات المتقدمين للوظائف التعليمية في دولة الكويت

جامعة الأقصى تستضيف مقابلات المتقدمين للوظائف التعليمية في دولة الكويت
رام الله - دنيا الوطن
استضافت جامعة الأقصى، على مدار الثلاثة أيام الماضية مقابلات خريجي الجامعات الفلسطينية، المتقدمين للوظائف التعليمية في دولة الكويت، وذلك بإشرافٍ من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وبرعايةٍ كريمة من رئيس جامعة الأقصى د. كمال الشرافي. 

وخلال حديثه، أكد  الشرافي على أهمية توفير فرص عمل للخريجين في سوق العمل الفلسطيني خاصة، والعربي عامة، بالرغم من الظروف التي يعيشها قطاع غزة، قائلاً " اليوم تفتخر الجامعة باستضافتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف التعليمية في دولة الكويت الشقيقة، للخريجين من الجامعات الفلسطينية، وهذا يُعد بدايةً مشرفة من التعاون المشترك بين جامعة الأقصى، ووزارة التربية الكويتية".

وقدم شكره وتقديره لدولة الكويت وشعبها المعطاء، وعلى رأسهم أمير دولة الكويت، صباح أحمد الصباح، لوقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني، مشيداً بتوفير فرص عمل في دولة الكويت لخريجي قطاع غزة، وجميع المحافظات الفلسطينية، باعتبار ذلك يعزز التعليم الكويتي، ويعد نقلةً نوعيةً بإدماج هؤلاء الخريجين بتخصصاتهم المختلفة والمتنوعة للمنهاج الكويتي، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

من جهته، بين نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ. د. أيمن صبح، على ضرورة الخروج بأبهى صورة نفتخر بها أمام الدول، منوهاً في ذات السياق إلى أن الخريج الفلسطيني، هو ركيزةً أساسيةً للتعليم بتفانيه في العمل والجهد وبذل كل ما يملك لتحسين الوضع التعليمي والدراسي للطالب.

من جانبه، أوضح الوكيل المساعد لوزارة التربية الكويتية ورئيس البعثة الكويتية، فهد عبد الرحمن الغيص، أن هذا اليوم عرسٌ وطني باستقطاب خريجين أكفاء متعلمين ومعلمين من قطاع غزة المحاصر للتعليم في دولة الكويت، وهذا على حد رأيه دليل قاطع على جودة ونوعية التعليم الفلسطيني من خلال خريجين أكفاء متخصصين في الجوانب التربوية المختلفة، شاكراً إدارة جامعة الأقصى على استضافتها للوفد الكويتي، والخريجين واجراء الامتحانات والمقابلات للوظائف التعليمية في دولة الكويت.

وتأتي هذه الاستضافة، في إطار التعاون المشترك بين الجامعة، وكافة الدول العربية، بما يخدم مصلحة الخريج الفلسطيني.





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