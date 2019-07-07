"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية في بنغلادش وماليزيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح دراسية في بنغلادش وماليزيا للعام 2019/2020، بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير).
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح، لزيارة موقعها الإلكتروني، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح دراسية في بنغلادش وماليزيا للعام 2019/2020، بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير).
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح، لزيارة موقعها الإلكتروني، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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