"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية في بنغلادش وماليزيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح دراسية في بنغلادش وماليزيا للعام 2019/2020، بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير).



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح، لزيارة موقعها الإلكتروني، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.