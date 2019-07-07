شؤون فلسطينية

كادر فتحاوي يَتهم سفارة فلسطين بالقاهرة بالواسطة والمحسوبية.. والسفارة تَرُد

كادر فتحاوي يَتهم سفارة فلسطين بالقاهرة بالواسطة والمحسوبية.. والسفارة تَرُد
رام الله - دنيا الوطن
وجه أحد كوادر حركة فتح، في قطاع غزة، نداءً عاجلًا إلى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مؤكدًا أن سفارة فلسطين في مصر، تعمل حسب الواسطة والمحسوبة، ولا تهتم بالمواطنين الفلسطينيين.

وقال عضو مفوضية إعلام شرق غزة في حركة فتح، صالح ساق الله، في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "إهمال كامل من سفارة فلسطين في جمهورية مصر العربية، تجاه الفلسطينيين وسكان غزة، حيث يعاني معظم أبناء قطاع غزة إلا من له واسطة في السفارة، من معاملة السفارة السيئة، وعدم الاهتمام لهم ولمشاكلهم التي يواجهونها أثناء سفرهم لمصر".

وأضاف: مرضى قطاع غزة، الذين يذهبون للعلاج في مصر يعانون كثيراً من إهمال السفارة لمشاكلهم التي يواجهونها، وتأكيداً لما أتحدث، اسألوا مرضى غزة، ومن سافر إلى مصر للعلاج، كيف عانوا من سفارة فلسطين، وكيف أهملتهم السفارة، ولم تهتم لمشاكلهم.

وتابع ساق الله: "هل أصبحت السفارة للبزنس، والمصالح الشخصية والتجار والأثرياء ورجال الأعمال".

في أعقاب ذلك، ردت سفارة فلسطين في القاهرة، على الاتهمات، بالقول: "عطفاً على رسالة الأستاذ صالح ساق الله، والموجهّة إلى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، والتي ادّعى خلالها أن السفارة مقصرة بحق خدمات المواطنين، تؤكد السفارة على استهجانها، واستغرابها من إلقاء الاتهامات جزافاً دون دليل أو شواهد، والتي وصلت إلى حد اتهام السيد ساق الله السفارة بالواسطة والمحسوبية، دون تقديم حالة واحدة أو مثال واحد، وكأن هدف الرسالة التشهير فحسب".

وأضافت السفارة في منشورها: "تقوم السفارة يومياً بخدمة عشرات المرضى الوافدين من فلسطين إلى مصر، إما عبر تحويلة طبية أو دون تحويلة، وتبذل السفارة قصارى جهدها في توفير ما تستطيع تقديمه للمرضى، وكذلك تقديم التسهيلات والقيام بكافة الاتصالات مع الجهات المصرية بما يقلل ويخفف من أية صعاب قد يواجهها المريض في مصر".

وأوضحت، أن أغلب الحالات المرضية التي تتعذر في شراء الخدمة الطبية وأدويتها تبذل السفارة كل ما بوسعها لتوفيرها، وتقديم المساعدات المالية لغالبية الحالات لتخفيف معاناة المرضى ومرافقيهم من الإخوة المواطنين.

وأشارت إلى أن ما نشره ساق الله، فيه إنكار للجهود الكبيرة التي تقوم بها طوائم السفارة، والذي هو واجب عليها تجاه المواطنين.

وتابعت سفارة فلسطين في القاهرة: "وعليه كما تفضّل الأخ ساق الله بنشر تلك الرسالة غير المدعمة بأي دليل أو شاهد ، نتمنّى عليه نشر الحالات التي يدّعي تذمرها من خدمات السفارة، كي لا يكون الأمر مجرد اتهامات وادعاءات لا أكثر، وحتى تعمل السفارة على متابعتها وتقديم الخدمات اللازمة لها".

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