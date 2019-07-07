عضو بتنفيذية المنظمة يُوجه رسالة لحماس بشأن زيارة الرئيس لغزة

رام الله - دنيا الوطن

وجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، رسالة لحركة حماس، بشأن أي زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لقطاع غزة.





وقال مجدلاني، لقناة (الميادين): "إنه إذا قرر الرئيس عباس زيارة غزة، فإن على حركة حماس، أن تقول له مرحباً بك في القطاع".





وأشار مجدلاني، إلى أن ذلك يمثل رداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال: إنه يمنع الرئيس عباس من زيارة غزة.





وأكد مجدلاني، أن المسار في ورشة المنامة، كان ضعيف المحتوى، وفاقداً للشرعية، بسبب الغياب الفلسطيني صاحب الحق، لافتاً إلى أن نتائج المنامة كانت "عقيمة".وأشار إلى أن نتائج ورشة البحرين، مرهونة بالتقدم السياسي، وبما سيقدمه الفلسطينيون من مشروع سياسي، منوهاً أن ما يريده بعض الأطراف العرب، هو التحلل من التزامات مبادرة السلام العربية، التي أطلقت في بيروت عام 2002.