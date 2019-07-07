الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم تسللهم من السياج جنوب قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاثة شبان فلسطينيين، بزعم تسللهم إلى عبر السياج من جنوب قطاع غزة.



وقال موقع (واللا) الإسرائيلي: "إن الجيش عثر مع المعتقلين، على قنبلة يدوية، ومواد حارقة، مشيرًا إلى تحويلهم للتحقيق".



وفي سياق متصل، ذكر الموقع، أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، منفذ عملية الدهس، عند حاجز حزما ووالده، ونقلتهم إلى التحقيق.



وأشار الموقع، إلى أن الجيش الإسرائيلي، يؤكد بعد التحقيقات الأولية مع المنفذ، أن عملية الدهس عند حاجز حزما، على خلفية قومية، أمنية.