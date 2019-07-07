عاجل

  • مقتل 12 شخصا في هجوم بسيارة مفخخة على مقر الاستخبارات بولاية غزنة الأفغانية

عربي

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجراً قبالة سواحلها

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجراً قبالة سواحلها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت جمعية الهلال الأحمر التونسية، إن خفر السواحل التونسي، انتشل أمس السبت، جثث 14 مهاجراً أفريقياً، غرقوا عندما انقلب قاربهم، الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصاً، بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا، وفق (رويترز).

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد قالت يوم الخميس: إن صيادين تونسيين، أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفي في المستشفى، وكانت هناك مخاوف من غرق الباقين، وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجراً متجهين إلى أوروبا من ليبيا في أيار/ مايو الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.

في سياق آخر، قالت القنصلية المغربية في تونس: إن سبعة مواطنين مغاربة لقوا حتفهم، على إثر القصف الذي طال الأسبوع الماضي، مركز الهجرة غير النظامية في تاجوراء (11 كلم شرق طرابلس).

وأكدت القنصلية في بيان صدر عنها في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن البحث ما يزال جارياً مع السلطات الليبية؛ للتأكد من مصير ثلاثة مواطنين مغاربة، هم في عداد المفقودين.

وأوضح البيان، أن الاتصالات المتواصلة مع السلطات الليبية، أتاحت التوصل إلى حصيلة أولية، تفيد بأنه "من بين 18 مواطناً مغربياً كانوا متواجدين في المركز حين وقوع الغارة، تم تسجيل سبع حالات وفاة جراء القصف، جاري حالياً التحقق من هوياتها والترتيب لترحيل الجثامين، وتسليمها لعائلاتهم في المغرب".

أخبار ذات صلة

المعارضة الجزائرية تُعلن شروطها للمشاركة بمبادرة الرئيس المؤقت

المعارضة الجزائرية تُعلن شروطها للمشاركة بمبادرة الرئيس المؤقت

مسلحون ليبيون يُبايعون أبو بكر البغدادي

مسلحون ليبيون يُبايعون أبو بكر البغدادي

التحالف العربي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت تجاه السعودية

التحالف العربي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت تجاه السعودية

حميدتي: لم &#34;نهبش&#34; أموال المساعدات الخارجية

حميدتي: لم "نهبش" أموال المساعدات الخارجية

الحوثيون يُغيرون على مواقع عسكرية داخل السعودية

الحوثيون يُغيرون على مواقع عسكرية داخل السعودية

هل رفعت مصر أسعار الخبز المدعوم؟

هل رفعت مصر أسعار الخبز المدعوم؟

بريطانيا ترفع علم المثليين بجوار علمها داخل سفارتها بدولة عربية

بريطانيا ترفع علم المثليين بجوار علمها داخل سفارتها بدولة عربية

الأردن يُعلن رسمياً حظر لعبة &#34;ببجي&#34;

الأردن يُعلن رسمياً حظر لعبة "ببجي"

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

كيف جاءت الحركة المرورية بمحافظات قطاع غزة اليوم الأحد؟

كيف جاءت الحركة المرورية بمحافظات قطاع غزة اليوم الأحد؟

جامعة الأقصى تستضيف مقابلات المتقدمين للوظائف التعليمية في دولة الكويت

جامعة الأقصى تستضيف مقابلات المتقدمين للوظائف التعليمية في دولة الكويت

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن توفر منح دراسية في بنغلادش وماليزيا

"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية في بنغلادش وماليزيا

عيسى: الصمت عن الفساد يَجر نحو الظلم والاستبداد

عيسى: الصمت عن الفساد يَجر نحو الظلم والاستبداد

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم تسللهم من السياج جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم تسللهم من السياج جنوب قطاع غزة

شاهد: إصابات بصفوف جنود الاحتلال بعملية دهس شمال القدس وانسحاب المُنفذ

شاهد: إصابات بصفوف جنود الاحتلال بعملية دهس شمال القدس وانسحاب المُنفذ

الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلاتها السنوية خلال الأسبوع

الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلاتها السنوية خلال الأسبوع

الاحتلال يُلاحق مركبة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس

الاحتلال يُلاحق مركبة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس

منوعات

فيفي عبده توجه رسالة لريهام سعيد

فيفي عبده توجه رسالة لريهام سعيد

شاهد: رقص علا الفارس في زفاف شقيقها

شاهد: رقص علا الفارس في زفاف شقيقها

سما المصري تثير غضب الجماهير في إستاد القاهرة بملابسها

سما المصري تثير غضب الجماهير في إستاد القاهرة بملابسها

إحالة رئيس البيت الفني للمسرح و3 من مساعديه للمحاكمة بسبب أحمد جلال

إحالة رئيس البيت الفني للمسرح و3 من مساعديه للمحاكمة بسبب أحمد جلال

شاهد ماذا حل بمذيعين أمريكيين على الهواء بسبب زلزال؟

شاهد ماذا حل بمذيعين أمريكيين على الهواء بسبب زلزال؟

غادة عبد الرازق تثير جدلًا بإطلالتها في عيد ميلادها الـ 54

غادة عبد الرازق تثير جدلًا بإطلالتها في عيد ميلادها الـ 54

مطار بيروت يُكذب نانسي عجرم ويُحرجها بما رصدته كاميرات المراقبة

مطار بيروت يُكذب نانسي عجرم ويُحرجها بما رصدته كاميرات المراقبة

أويس مخللاتي يتعرض لحادث سير مروع

أويس مخللاتي يتعرض لحادث سير مروع

طلاق الفنان السوري حازم زيدان ونهى عابدين

طلاق الفنان السوري حازم زيدان ونهى عابدين

عربي

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجراً قبالة سواحلها

خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 14 مهاجراً قبالة سواحلها

المعارضة الجزائرية تُعلن شروطها للمشاركة بمبادرة الرئيس المؤقت

المعارضة الجزائرية تُعلن شروطها للمشاركة بمبادرة الرئيس المؤقت

مسلحون ليبيون يُبايعون أبو بكر البغدادي

مسلحون ليبيون يُبايعون أبو بكر البغدادي

التحالف العربي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت تجاه السعودية

التحالف العربي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت تجاه السعودية