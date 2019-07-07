مسلحون ليبيون يُبايعون أبو بكر البغدادي

رام الله - دنيا الوطن

أظهر تسجيل فيديو لتنظيم الدولة في منطقة صحراوية، يُعتقد أنها جنوب ليبيا، عشرات المسلحين يبايعون أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة المتواجد في سوريا.







ومدة التسجيل الذي نشره التنظيم على مواقعه الدعائية خمس دقائق، وقد ظهر فيه عشرات المسلحين وسيارات على متنها أسلحة، فيما لم يتضح مكان ولا موعد التسجيل، وفق (روسيا اليوم).



تأتي هذه التطورات بالتزامن مع صدور تقارير تفيد بتسلل المسلحين من إدلب السورية إلى ليبيا، في ظل غياب سلطة مركزية في هذا البلد، والصراع المسلح بين حكومة الوفاق، وقوات المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.