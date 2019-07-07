ليسوا عرباً.. من علق الأعلام الفلسطينية على طرق المستوطنات بالضفة؟

رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: مؤمن مقداد



قال موقع القناة الإسرائيلية السابعة، إن العديد من المستوطنين في الضفة الغربية، من الذين غادروا للعمل في وقت مبكر من صباح الأحد، فوجئوا برؤية أعلام فلسطين معلقة على جوانب الطرق والتقاطعات الرئيسية في جميع أنحاء الضفة، وغوش عتصيون، وتلال الخليل.







وأوضح الموقع، أنه وبعد التحقيق، اتضح أن هذا لم يكن استفزازًا عربياً، ولكنه كان جزءاً من احتجاج إحدى المنظمات اليمينية العاملة في الضفة الغربية.







وأضاف الموقع، أن الغرض من الاحتجاج، هو توضيح الاستيلاء الفلسطيني على المنطقة (ج) في جميع أنحاء الضفة، ومع ذلك أثار هذا التصرف غضب العديد من المستوطنين.

