سفير بريطاني يصف ترامب بعدم الكفاءة ويتوقع له "نهاية مُخزية"

رام الله - دنيا الوطن

توقع السفير البريطاني لدى واشنطن، سيركيم داروتش، نهاية مخزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفاً إياه في برقيات سرية بعثها لحكومته بعديم الكفاءة والأهلية.





ونشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، تلك البرقيات، التي تمّ تسريبها بطريقة غير معروفة، وأكد "صحتها" مسؤول بريطاني لـ (سي إن إن) عربية، ووصف فيها السفير الرئيس ترامب بأنه "عديم الكفاءة" و"غير مؤهل"، لافتاً إلى صراعات داخل واشنطن تشبه "القتال بالسكاكين".





وعن التوتر مع إيران، تساءل السفير البريطاني بنوع من الريبة، في برقية عن مزاعم ترامب بالتراجع في آخر دقيقة عن توجيه ضربة انتقامية لطهران، بعد إسقاطها طائرة أمريكية دون طيار، بسبب إخباره في آخر لحظة، بأن الضربات الجوية، قد تؤدي إلى مقتل 150 إيرانياً.ولفت داروتش في إحدى برقياته إلى الخارجية البريطانية، إلى أنه ورغم أن ترامب لا يمكنه تحمل فقدان المزيد من الدعم، إلا أن هناك "طريقاً موثوقاً" لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 2020.