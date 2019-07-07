ترامب يتحدث عن وجود كائنات فضائية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجود كائنات فضائية.



وقال ترامب خلال مقابلة أجراها مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية: "حسناً، لا أريد الخوض في ذلك؛ لكنني شخصياً أشك في وجود كائنات فضائية، ولكن؛ أعتقد أن أي شيء ممكن".



وتحدث الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون عن الحالات التي لاحظ فيها طيارو البحرية الأمريكية، أشياء غريبة أثناء رحلاتهم الجوية.



وفي إجابته عن سؤال، حول حقيقة وجود حطام جسم غامض، تم تخزينه في إحدى القواعد الجوية الأمريكية، قال ترامب إنه لا يملك أي معلومات حول هذه الأنباء.