شاهد: القسام ينشر فيديو حول الجندي الإسرائيلي "أبراهام منغستو"

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو حول الأسير الإسرائيلي ذو الأصول الإثيوبية "أبراهام منغستو" المحتجز في قطاع غزة.





وحمل الفيديو عنوان "أبراهام منغستو مفقود طي النسيان"، وذلك بعد أن أكد القسام عدم تسلمه أي طلبات من الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء لفتح قضيته.





ونقلت قناة (روسيا اليوم)، عن مصدر في الكتائب لم تسمه قوله: "لم تطالب الحكومة الإسرائيلية عبر أي من الوسطاء فتح قضية ابراهام منغستو مع قضية أسرى العدو منذ اختفائه، ولم يتم إدراجه ضمن ملف المفاوضات نهائياً".









رام الله - دنيا الوطنونفت القسام، تسلمها أي طلبات من الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء لفتح قضية الجندي الإسرائيلي "أبرهام منغستو" المحتجز في قطاع غزة.