شاهد: الاحتلال يُعلن اعتقال منفذ عملية الدهس ووالده شمال القدس

رام الله - دنيا الوطن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اعتقال منفذ عملية الدهس التي وقعت الليلة الماضية، وذلك بعد نشاط استخباري مع جهاز الأمن العام (الشاباك).







وقال جيش الاحتلال، إنه في نهاية نشاط استخباراتي وتشغيلي مشترك بين الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام الشاباك، تم اعتقال منفذ عملية الدهس الليلة بالقرب من قرية حزما.





وأضاف جيش الاحتلال: "تم اعتقال والده وتحويلهم للتحقيق، وكشف تحقيق أولي في الحادث، أن الهجوم كان على خلفية قومية".









وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن عملية دهس قرب قرية حزما شمال القدس، أسفرت عن إصابة جنديين بجروح طفيفة.



وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن هناك أربع إصابات في حادث الدهس قرب حزما، ثلاثة منها طفيفة وواحدة متوسطة.



وفي السياق، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن منفذ عملية الدهس، انسحب من المكان، وقوات كبيرة تجري عمليات تمشيط بحثاً عنه. يذكر، أن الإعلام الإسرائيلي، أعلن مساء السبت، عن إصابة جنديين اثنين بجروح، جراء عملية دهس نفذها فلسطيني شمال مدينة القدس بالضفة الغربية.وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن عملية دهس قرب قرية حزما شمال القدس، أسفرت عن إصابة جنديين بجروح طفيفة.وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن هناك أربع إصابات في حادث الدهس قرب حزما، ثلاثة منها طفيفة وواحدة متوسطة.











