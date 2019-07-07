دولي

أمريكا تصف المحادثات الأخيرة مع طالبان بـ "الأكثر إنتاجية"

أمريكا تصف المحادثات الأخيرة مع طالبان بـ "الأكثر إنتاجية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد: إن الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة طالبان هي "الأكثر إنتاجية" حتى الآن.

ويجري متمرّدو طالبان محادثات في الدوحة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان؛ لبحث سبل التوصل لاتفاق يتيح انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، مقابل عدد من الضمانات، وفق صحيفة (القدس).

وقال زاد: إن "الأيام الستة الأخيرة كانت الأكثر إنتاجية من بين الجولات التي أجريناها مع طالبان"، موضحاً أن "النقاط الأربع التي نجري منذ البداية محادثات بشأنها هي الإرهاب، انسحاب القوات الأجنبية، مفاوضات بين الأطراف الأفغان وحوار بينهم، ووقف إطلاق النار".

وأضاف زاد: "للمرة الأولى يمكنني القول إننا أجرينا نقاشات معمّقة، مفاوضات، وأحرزنا تقدّما في النقاط الأربع"، موضحاً أنه سيتمّ تعليق المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان الرامية إلى إنهاء حرب تشهدها أفغانستان منذ نحو 18 عاماً، ليومين على أن تُستأنف الثلاثاء.

وأعرب المتحدث باسم طالبان في قطر سهيل شاهين عن ارتياح الحركة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة.

وكتب على (تويتر)، "نحن مسرورون بالتقدم الذي أحرز، ونأمل أن يتم إنجاز العمل المتبقي، لم نواجه أي عراقيل حتى الآن".

ومن المتوقّع، أن تشارك الأحد والاثنين نحو 60 شخصية أفغانية في الحوار بين الأطراف الأفغانية بينهم سياسيون ونساء.

وترفض طالبان التفاوض مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، وتؤكد الحركة أن محاوريها سيشاركون في الاجتماع "بصفتهم الشخصية".

ولن تكون الولايات المتحدة ممثلة في المحادثات التي ستعقد بين الأطراف الأفغان، والتي أكد زاد، أنها لن تجرى "وفقاً لشروط طالبان".

لكنّه؛ أكد بدوره، أن محاوري طالبان سيشاركون بصفتهم الشخصية، وقال زاد: "هناك شخصيات حكومية رفيعة حاضرة، كبار مستشاري الرئيس فيما يتعلّق بالحوار الأفغاني الكل حاضر بصفته الشخصية".

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