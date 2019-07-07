أربعة قتلى بانفجار شاحنة وقود وسط روسيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، بينهم مراهق، بانفجار شاحنة وقود مساء أمس السبت، في مقاطعة سفيردلوفسك وسط روسيا.



وأفادت السلطات المحلية، بأن شاحنة وقود انحرفت عن الطريق في منطقة تبعد 350 كم عن يكاترينبورغ، عاصمة المقاطعة، مما أسفر عن انفجارها، واشتعال النار فيها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وذكرت الشرطة، أنه حسب المعلومات الأولية، كان سائق الشاحن ثملاً، وأضافت أن معظم الضحايا والمصابين سياح محليون، وكانوا راكبين على ظهر الصهريج لحظة وقوع الحادث، وقد فتحت السلطات تحقيقاً في ملابسات الحادث.