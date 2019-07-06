شاهد: إصابات بصفوف جنود الاحتلال بعملية دهس شمال القدس وانسحاب المنفذ

وفي السياق، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس انسحب من المكان، وقوات كبيرة تجري عمليات تمشيط بحثا عنه.













رام الله - دنيا الوطنأعلن الإعلام الإسرائيلي، مساء السبت، عن إصابة جنديين اثنين بجروح جراء عملية دهس نفذها فلسطيني شمال مدينة القدس بالضفة الغربية.وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن عملية دهس قرب قرية حزما شمال القدس أسفرت عن إصابة جنديين بجروح طفيفة.من ناحيتها، قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية إن هناك أربع إصابات في حادث الدهس قرب حزما، ثلاثة منها طفيفة وواحدة متوسطة.