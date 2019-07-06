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التحالف العربي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت تجاه السعودية

التحالف العربي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت تجاه السعودية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قواته اعترضت وأسقطت طائرات بدون طيار، أطلقها الحوثيون من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة.

ونفى المالكي، الأنباء التي نشرها الحوثيون عبر وسائل إعلام تابعة لهم من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنه جرى تدميرها في الأجواء عبر منظومات الدفاع التابعة لقوات التحالف، وفق (روسيا اليوم).

وأوضح العقيد المالكي، أن "محاولات الحوثيين اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت قناة (المسيرة) التابعة لجماعة (أنصار الله) الحوثية، أعلنت أن قواتها شنت عدة هجمات بطائرات (قاصف2 k) المسيرة، على مطاري جازان وأبها السعوديين، ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيهما.

وذكرت (المسيرة)، أن الطائرات استهدفت في الهجمات مرابض الطائرات الحربية، وأهدافاً عسكرية أخرى بالمطارين وأصابتها "بدقة عالية"، وفقاً للمتحدث باسم القوات، العميد يحيى سريع.

وأكد سريع، استمرار عمليات الاستهداف، وأنها "ستكون أشد إيلاما في الأيام المقبلة، في حال استمر التحالف العربي بقيادة السعودية في تصعيده وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزيز".

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