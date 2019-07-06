حميدتي: لم "نهبش" أموال المساعدات الخارجية





وأكد حميدتي، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن المجلس سلم كل المساعدات المالية التي تلقاها منذ وصل إلى سدة الحكم منذ ثلاثة أشهر إلى بنك السودان المركزي، بما في ذلك المساعدات التي جاءت من السعودية والإمارات.





وقال حميدتي: "كل ما وصلنا من ثلاثة شهور، ذهبت إلى بنك السودان المركزي، المساعدات التي أتت من الخارج لم نهبشها (لم نستول عليها)، والمساعدات التي جاءت من دولة السعودية والإمارات موجودة في بنك السودان".

رام الله - دنيا الوطنكشف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، عن مصير أموال المساعدات الخارجية.وأضاف حميدتي: "هذا مجهود المجلس ووجهه إلى التنمية"، معبراً عن شكره للسعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا؛ لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير.