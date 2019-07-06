انفجار ضخم في مركز للتسوق بولاية أمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن عدداً من الجرحى، سقطوا جراء انفجار ضخم داخل مركز تجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأكدت السلطات المحلية، أن الحادث نجم عن انفجار غاز في مطعم للبيزا موجود داخل مركز (Fountains Plaza) للتسوق بمدينة بلانتيشن، وفق (روسيا اليوم).
وأسفر الانفجار عن إصابة 20 شخصاً على الأقل، وتدمير المطعم، وإلحاق أضرار بالمباني التجارية المجاورة.
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن عدداً من الجرحى، سقطوا جراء انفجار ضخم داخل مركز تجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأكدت السلطات المحلية، أن الحادث نجم عن انفجار غاز في مطعم للبيزا موجود داخل مركز (Fountains Plaza) للتسوق بمدينة بلانتيشن، وفق (روسيا اليوم).
وأسفر الانفجار عن إصابة 20 شخصاً على الأقل، وتدمير المطعم، وإلحاق أضرار بالمباني التجارية المجاورة.
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