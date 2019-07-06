"إسرائيل الديمقراطية" اسم الحزب الجديد لايهود باراك

ايهود باراك

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق ايهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مساء اليوم السبت، اسم "إسرائيل الديمقراطية" على حزبه الجديد، بعد أسبوعين من إعلانه العودة للحياة السياسية، والمنافسة في الانتخابات المقبلة.



وبحسب موقع (يديعوت أحرونوت)، فإن الحزب الجديد، سيبدأ يوم الأحد نشر لوحات إعلانية تحت شعار "دولة نتنياهو أو دولة إسرائيل".



ويعمل باراك مؤخرًا على ضمّ عدد من الجنرالات والشخصيات السياسية السابقة، بعد أن أعلن أنه سينافس نتنياهو على حكم البلاد، وسيعمل من أجل إسقاطه.