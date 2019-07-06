الاحتلال يُلاحق مركبة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس

قالت صحيفة (القدس) المحلية: إن جيش الاحتلال أطلق النار على مركبة فلسطينية قرب بلدة عزون جنوب شرق قلقيلية، مساء اليوم السبت، دون وقوع إصابات.

رام الله - دنيا الوطنوأوضحت، أن الاحتلال نصب حواجز عسكرية على المدخل الشمالي لقرية عزون، والمعروف بحاجز البوابة المطل على الطريق الالتفافي رقم 55، وعلى المدخل الغربي المعروف بمدخل عزبة الطبيب.ونقلت الصحيفة، عن وسائل إعلام إسرائيلية، قولها: إن قوات إسرائيلية كبيرة لاحقت سيارة فلسطينية، بحجة محاولة سائقها دهس شرطي إسرائيلي قرب قلقيلية.وبحسب موقع (يديعوت أحرونوت)، فإن سائق السيارة حاول دهس شرطي إسرائيلي على حاجز قرب مستوطنة (تسوفيم) القريبة من قلقيلية، بينما كان يقود بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار.